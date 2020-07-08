Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 88

В Испании исследование показало антитела к коронавирусу у 5% людей

В Испании исследование показало антитела к коронавирусу у 5% людей

Исследование, проведенное среди более 60 000 человек в Испании, показало, что только у 5% выработались антитела по коронавирусу.

Об этом говорится в публикации медицинского журнала Lancet, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Исследование показало, что распространение антител к COVID-19 в прибрежных регионах было ниже 3%, но выше в районах, где произошли вспышки заболевания.

"Несмотря на большое влияние COVID-19 в Испании, оценки распространения антител остаются низкими и явно недостаточны для обеспечения коллективного иммунитета", - говорится в отчете авторов исследования.

"В настоящее время трудно достичь коллективного иммунитета без учета сопутствующего ущерба от многих случаев смерти среди населения и чрезмерной нагрузки на системы здравоохранения", - говорят исследователи.

Коллективный иммунитет достигается, когда достаточное количество людей заражается вирусом, чтобы остановить его распространение. От 70% до 90% населения иметь иммунитет, чтобы защитить неинфицированных.

"В этой ситуации меры социальной дистанции и усилия по выявлению и изоляции новых случаев и их контактов необходимые для борьбы с эпидемией в будущем", - делают выводы исследователи.

Считается, что это исследование является крупнейшим в своем роде по коронавирусу в Европе.

Подобные исследования проводились в Китае и США, и "ключевой вывод из этих репрезентативных когорт заключается в том, что большая часть населения, очевидно, не подвергается воздействию коронавируса даже в районах с широко распространенной вирусной циркуляцией", говорится в материале Lancet.

Как сообщалось, в Бельгии исследование показало антитела к коронавирусу менее чем у 6% людей.

В то же время у 42% жителей австрийского "курорта-рассадника" коронавируса обнаружили антитела к нему.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ
Сегодня 09:12    96
В инфекционке хотят открыть вторую реанимацию
Сегодня 07:57    139
Максим Степанов: Всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19
Сегодня 07:48    65
Маски врятували від кризи: харківське підприємство запустило «з нуля» виробництво засобів захисту
Сегодня 07:02    170
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 липня
Сегодня 06:43    55
Коронавирус в Харькове: статистика на 8 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    198
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:08    118
Бубонна чума повернулася до Китаю
07.07.2020 10:36    268
"Сезон" кишкових інфекцій у розпалі – 5 кроків захисту від ЦГЗ
07.07.2020 09:26    127
"Повна нісенітниця": вчені спростували зв’язок коронавірусу з 5G
07.07.2020 07:12    156
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 