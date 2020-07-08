В Испании исследование показало антитела к коронавирусу у 5% людей

Исследование, проведенное среди более 60 000 человек в Испании, показало, что только у 5% выработались антитела по коронавирусу.

Об этом говорится в публикации медицинского журнала Lancet, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Исследование показало, что распространение антител к COVID-19 в прибрежных регионах было ниже 3%, но выше в районах, где произошли вспышки заболевания.

"Несмотря на большое влияние COVID-19 в Испании, оценки распространения антител остаются низкими и явно недостаточны для обеспечения коллективного иммунитета", - говорится в отчете авторов исследования.

"В настоящее время трудно достичь коллективного иммунитета без учета сопутствующего ущерба от многих случаев смерти среди населения и чрезмерной нагрузки на системы здравоохранения", - говорят исследователи.

Коллективный иммунитет достигается, когда достаточное количество людей заражается вирусом, чтобы остановить его распространение. От 70% до 90% населения иметь иммунитет, чтобы защитить неинфицированных.

"В этой ситуации меры социальной дистанции и усилия по выявлению и изоляции новых случаев и их контактов необходимые для борьбы с эпидемией в будущем", - делают выводы исследователи.

Считается, что это исследование является крупнейшим в своем роде по коронавирусу в Европе.

Подобные исследования проводились в Китае и США, и "ключевой вывод из этих репрезентативных когорт заключается в том, что большая часть населения, очевидно, не подвергается воздействию коронавируса даже в районах с широко распространенной вирусной циркуляцией", говорится в материале Lancet.

Как сообщалось, в Бельгии исследование показало антитела к коронавирусу менее чем у 6% людей.

В то же время у 42% жителей австрийского "курорта-рассадника" коронавируса обнаружили антитела к нему.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»