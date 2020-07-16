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В Киеве хирурги впервые за 15 лет провели пересадку сердца (видео)

В Киеве хирурги впервые за 15 лет провели пересадку сердца (видео)

Киевские хирурги провели уникальную операцию, они впервые за 15 лет пересадили сердце. Его получил 62-летний житель столицы, сообщает пресс-служба Института сердца.

Операцию столичные врачи сделали в Институте сердца Минздрава Украины.

Пересадку сердца проводил профессор и кардиохирург Борис Тодуров с командой врачей Института сердца Минздрава Украины.

Пациент, получивший новое сердце - 62-летний киевлянин Петр Владимирович, его родное сердце было настолько поражено, что спасти его могла только трансплантация.

Известно, что донором для 62-летнего киевлянина стал молодой парень, которому было чуть больше 20 лет, однако его мозг умер.

"Искренняя и безграничная благодарность родственникам пациента, которые предоставили разрешение взять органы, чтобы спасти других людей. Печень и 2 почки доставили в Национальный Институт хирургии и трансплантологии им.Шалимова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло полностью успешно.


Агентство Телевидения Новости

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