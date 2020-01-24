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В Китае из-за коронавируса закрыли 13 городов

В Китае из-за коронавируса закрыли 13 городов

В Китае в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем - столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Также закрыты города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

В Хуангане помимо этого перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.

Как сообщалось, по данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26. 

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышку коронавируса в Китае рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

 

Агентство Телевидения Новости

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