В Китае заявили, что создали ультрафиолетовую лампу, которая уничтожает коронавирус

Для этого ей нужно проработать около 10 минут.

Напомним, в апреле исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что уже в конце 2021 года компания может выпустить в общий доступ таблетки от коронавируса, которые можно принимать дома в первые дни заболевания.

Также в Институте здоровья Мензиса при Университете Гриффита (Австралия) заявили, что изобрели лекарство против коронавируса, которые имеют высокую эффективность для лиц с течением болезни средней тяжести.

В середине июля глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что уже в ближайшее время в Украине объявят о создании новых инновационных препаратов для лечения коронавируса COVID-19.

Источник: Новости Ю

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