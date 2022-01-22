В Купянске спасатели помогли пожилой женщине получить медпомощь

В Купянском районе области спасатели помогли пожилой женщине своевременно получить медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 января в 20:05 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Купянске на ул. 1-й Сахарозаводской,3-А в комнате дома находится 77-летняя женщина, которая не в состоянии подняться и самостоятельно открыть входную дверь в связи с ухудшением самочувствия.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

После этого женщину госпитализировали в городскую районную больницу.

Агентство Телевидения Новости