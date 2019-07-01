В Лондоне врачи спасли ребенка убитой беременной женщины

Британским врачам удалось спасти ребенка после того, как беременную мать которого зарезали ножом.

Трагический инцидент произошел на юге Лондона.

26-летняя Келли Фоврель была на 8 месяце беременности, когда на нее дома напали неизвестные, говорится в сюжете ТСН.

От полученных ножевых травм роженица умерла.

Медики говорят — малыша хоть и удалось спасти, он сейчас в критическом состоянии.

Что именно произошло с беременной, и кто нанес ей смертельные травмы, сейчас выясняют правоохранители.

Полиция уже задержала двух подозреваемых.

Агентство Телевидения Новости