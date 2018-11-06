В медучреждениях Украины вводится “двоевластие”

Финансовые и хозяйственные вопросы будут выведены из компетенции главных врачей.

Главврачи станут теперь медицинскими директорами и будут заниматься только медицинской частью больниц. Хозяйственные и финансовые вопросы передаются генеральному директору медицинского заведения.

Как считают в Министерстве охраны здоровья Украины, такое разделение функций полностью соответствует мировой практике.

До 2022 года занимать должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец. После этого генеральным директором больницы может стать только тот, кто получит профильное, управленческое образование.

Новый приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2019 г.

Как сообщалось ранее, и.о. министра предлагает ввести криминальную ответственность за угрозы и посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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