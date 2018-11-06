В медучреждениях Украины вводится “двоевластие”
Финансовые и хозяйственные вопросы будут выведены из компетенции главных врачей.
Главврачи станут теперь медицинскими директорами и будут заниматься только медицинской частью больниц. Хозяйственные и финансовые вопросы передаются генеральному директору медицинского заведения.
Как считают в Министерстве охраны здоровья Украины, такое разделение функций полностью соответствует мировой практике.
До 2022 года занимать должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец. После этого генеральным директором больницы может стать только тот, кто получит профильное, управленческое образование.
Новый приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2019 г.
Как сообщалось ранее, и.о. министра предлагает ввести криминальную ответственность за угрозы и посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина