Здоровье
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23.08.2020 18:38
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В Минздраве Франции предупредили об опасности второй волны коронавируса для молодежи

В Минздраве Франции предупредили об опасности второй волны коронавируса для молодежи

Новая волна коронавируса распространяется в четыре раза быстрее среди людей младше 40 лет, чем среди 65-летних. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Reuters.

"Это не исключение для Франции, это европейская динамика", - отметил Веран.

По его словам, в Европе уже наблюдается перекрестное заражение между группами населения - молодыми людьми в возрасте от 20 до 40 лет и старшими.

Министр отметил, что сейчас основным источник заражения являются не офисы или другие рабочие места, а вечеринки и собрания, на которых не соблюдаются правила социального дистанцирования.

По состоянию на 23 августа в мире зафиксировано 23 млн 404 тыс. 091 случай заражения коронавирусом.

С начала пандемии от хвори скончались почти 810 тыс. человек, еще около 16 млн излечились от инфекции.

 

Агентство Телевидения Новости

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