В Минздраве не знают, сколько украинцев вылечилось от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов не получает всех цифр, относительно количества человек, которые выздоровели от коронавируса. Выздоровление определяется по клиническим симптомам, а не с помощью отрицательного ПЦР-теста. Об этом Степанов заявил на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление пациента определяется по клиническим симптомам.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и кто выздоровел. Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции", - сообщили в ОП.

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