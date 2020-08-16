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В Минздраве рассказали, как будут работать детские сады осенью

В Минздраве рассказали, как будут работать детские сады осенью

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе дошкольных детских учреждений в осенний период.

В случае ухудшения эпидситуации детский сад будет закрыт на 14 дней, заявил он во время онлайн-брифинга в воскресенье, 16 августа.

Дошкольные детские учреждения, как и школы, не будут принимать детей, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина.

"Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания, – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней", - объяснил глава Минздрава.

По его словам, в зависимости от этих критериев будет устанавливаться уровень опасности.

"Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений", - подчеркнул Степанов.

Он добавил, что населенный пункт, район или же вся область попадают в определенную зону на 14 дней. То есть детские садики закрываются на этот период.

Когда же эпидемическая ситуация улучшится, то заведение сможет полноценно возобновить свою работу.


Агентство Телевидения Новости

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