В Минздраве рассказали, как защититься тем, кто живет с заболевшим COVID-19

В случае получения положительного COVID-теста Министерство здравоохранения Украины рекомендует оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Ведомство опубликовало советы, как защитить от заражения коронавирусом тех, с кем живете.

На сайте Минздрава опубликован алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19. Согласно рекомендациям ведомства, необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми.

Кроме того, нужно сообщить всем, с кем был физический контакт за несколько дней до сдачи теста. В Минздраве подчеркнули, что это необходимо для предотвращений дальнейшей передачи вируса.

Помимо этого следует связаться со своим семейным врачом и следовать его рекомендациям. Если идете на прием к доктору, то необходимо придерживаться следующих правил:

использовать средства индивидуальной защиты;избегать скопления людей;придерживаться социальной дистанции;согласовать с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

Как защитить от заражения живущих рядом

Минздрав подготовил советы по защите от заражения тех, с кем живете. Ведомство рекомендует:

оставаться в отдельном помещении и при возможности пользоваться отдельной ванной комнатой;придерживаться дистанции;при чихании или кашле использовать салфетку либо прикрывать рот локтем;когда рядом находятся другие люди носить маску и попросить их сделать то же самое;регулярно мыть руки с мылом либо использовать антисептик;дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь;регулярно проветривать помещения, по возможности, использовать очистители воздуха.

Источник: РБК-Украина

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