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В Минздраве рассказали, сколько в Украине насчитывается аппаратов ИВЛ

В Минздраве рассказали, сколько в Украине насчитывается аппаратов ИВЛ

Министр здравоохранения заявил, что в Украине существенно нарастили количество аппаратов искусственной вентиляции легких

На сегодняшний день количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Украине составляет около 3,7 тысяч штук, а количество коек с подведенным кислородом — 9,5 тысяч.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, всего в Украине насчитывается около 34 тысяч коек, выделенных под больных во COVID-19.

"Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ. Если сейчас мы рассматриваем все без исключения наши больницы, выделенные под лечение больных COVID-19, то количество аппаратов ИВЛ около 3,7 тысяч штук по Украине", — отметил Степанов.

Министр добавил, что существенно увеличили количество коек с подведенным кислородом — сейчас по стране их количество достигает 9,5 тысяч.

"Но все равно это количество надо наращивать и далее. Так, на наше предложение Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение дать соответствующие поручения председателям областных государственных администраций по активизации работы для увеличения количества коек с приподнятым кислородом. Это очень важно, потому что подавляющее большинство лиц, поступающих в наши больницы, нуждается именно кислородной терапии", — подчеркнул глава Минздрава.

Источник: delo.ua

Фото: пресс-служба Минздрава

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