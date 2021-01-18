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В Минздраве создали карту пунктов тестирования на COVID-19

В Минздраве создали карту пунктов тестирования на COVID-19

На сайте Министерства здравоохранения размещена карта пунктов тестирования на COVID-19, где можно сдать образцы для ПЦР-тестирования. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Кроме семейных врачей, в Украине существует 2373 пункта тестирования, они были верифицированы Минздравом... Если вы нуждаетесь в тестировании, не ждите, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. Любой человек, у которого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, может сдать соответствующий тест. Кроме того, это касается всех граждан, которые имели контакт с заболевшим человеком - также, пожалуйста, тестируйтесь. Мы существенно нарастили мощности наших центров тестирования, мы можем делать очень большое количество тестирований в день, все возможности созданы", - заявил Степанов.

Карта с информацией о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины размещена на сайте Минздрава в разделе Коронавирус 2019-nCov.

Также министр напомнил, что образцы для ПЦР-тестирования отныне можно сдать у семейных врачей, кроме этого, первичное звено обеспечено быстрыми тестами на определение антигена к COVID-19.

Ответы на вопросы по тестированию можно получить в Контакт-центре Минздрава по телефону 0800 60 20 19.

Агентство Телевидения Новости

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