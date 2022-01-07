В мире количество выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 300 миллионов

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру пятницы достигло 300 млн 298 тыс. 124, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерло 5 млн. 472 тыс. 629 человек.

В страны с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству зараженных и умерших сохраняют США, где в общей сложности обнаружено 58 млн 487 тыс. 665 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов достигло 833 тыс. 988.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 млн 226 тыс. 386, а количество умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 483 тыс. 178.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразилось 22 млн 328 тыс. 252 человека, из них умерло 619 тыс. 654.

По информации портала Worldometer, специализирующегося на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составлял к утру пятницы 704,3. В США на 1 млн жителей умерло 2 тыс. 563 человека, в Индии – 345, в Бразилии – 2 тыс. 885.

Источник: Интерфакс-Украина

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