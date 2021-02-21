В мире количество заболевших COVID-19 превысило 111 миллионов

В мире с начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом на сегодня, 21 февраля, составило 111 073 000 случаев.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 460 483 человек, выздоровели более 85 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 076 756 инфицированных COVID-19, зафиксировано 497 697 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 991 657, число скончавшихся - 156 302, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 139 148 заболевших, из них умерли 245 977 человек, вылечились более 9 млн. заболевших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 317,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 535 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 152.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 4 489 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Агентство Телевидения Новости