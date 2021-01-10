Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:44
Просмотров: 143

В мире уже свыше 90 миллионов случаев COVID-19

В мире уже свыше 90 миллионов случаев COVID-19

В мире число случаев коронавируса достигло 90101509. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в воскресенье, 10 января.

В то же время выздоровели уже 64492597 человек, а 1935211 - скончались.

Больше всего случаев заболевания по-прежнему, в США - 22699938. При этом в Штатах 381480 смертей от коронавируса, а 13393078 человек выздоровели. Все еще активны почти 9 млн случаев COVID-19.

На втором месте Индия, где уже 10451346 случаев, но 1007950 закончились выздоровлением, 151048 - смертью. Таким образов активны в Индии всего 224348 случаев.

Тройку замыкает Бразилия, где количество заражений составляет 8075988, а число погибших составляет уже 202 657 человек.

Напомним, что ранее в Канаде зафиксировали еще один штамм COVID-19. В стране подтвердили один случай мутировавшего коронавируса из ЮАР. Ранее у двух канадцев диагностировали "британский" тип инфекции.

Также сообщалось, что в Британии за сутки - наибольшее число умерших от коронавируса. До этого наибольшая смертность от COVID-19 в стране была 21 апреля 2020 года. За минувшие сутки всего заболело более 68 тысяч человек.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 