В мире за время пандемии зарегистрировали более 419 млн заболевших COVID-19: карта

По состоянию на пятницу, 18 февраля, в мире зафиксировали 419 659 783 случая заражения COVID-19, свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки: 1 987 334 человека;

Умерли: 5 862 451 человек (12 938 за сутки);

Вакцинированы: 10 304 160 680 человек (47 050 984 за сутки).

Статистика распространения коронавируса среди «соседей» и стран трудовой миграции (с начала пандемии и за сутки):

Польша – 5 495 615 случаев (+29 124);Эстония – 441 941 случай (+6 493);Латвия – 556 891 случай (+11 595);Молдова – 490 751 случай (+1 852);Литва – 842 277 случаев (+6 874);Беларусь – 859 884 случая (+8 248);Болгария – 1 059 192 случая (+4 626);Дания – 2 367 611 случаев (+38 442);Венгрия – 1 738 944 случая (+8 578);Словакия – 1 306 967 случаев (+18 443);Румыния – 2 629 090 случаев (+15 374);Чехия – 3 468 364 случая (+17 046);Германия – 13 154 541 случай (+227 613);Италия – 12 323 398 случаев (+58 055);Турция – 13 266 265 случаев (+92 406);Россия – 14 840 502 случая (+180 622).

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются (с начала пандемии):

США – 79 915 734 случая (+130 493);Бразилия – 27 941 476 случаев (+129 266);Индия – 42 780 235 случаев (+25 920).

Отметим, с появлением нового штамма «Омикрон» в мире заговорили о скором завершении пандемии. «Омикрон» гораздо заразнее своих предшественников, но переносится легче.

Однако в ВОЗ предупредили об опасности такого подхода: мутация способна вызывать тяжелые осложнения и приводить к смерти. Даже когда COVID-19 станет сезонным заболеванием, жизнь с вирусом не будет безопасной.

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта — пандемию.

Источник: Зеркало недели

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