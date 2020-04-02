В інфекційній лікарні Харкова показали експрес-тести на коронавірус (ВІДЕО)

На Харківщині наразі є 10 тисяч тестів на коронавірус: 5 тисяч швидких і стільки ж – за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.

Експрес-тести виявляють антитіла, але в Центрі громадського здоров’я їх називають неточними. Тому необхідне підтвердження методом ПЛР.

Геннадій Бондарчук, заступник директора департаменту охорони здоров’я ХОДА

ПЛР-тести робить дитяча інфекційна лікарня і інфекційна лікарня для дорослих. І буде робити лабораторний центр. Швидкі тести роблять обидві інфекційні лікарні. Найближчий час 17 лікарень, які визначені опорними для надання допомоги при коронавірусі, отримають також швидкі тести.

Голова ОДА Олексій Кучер розповідає: 30 березня до обласного лабцентру завітали київські вірусологи, які провели навчання з санітарними лікарями.

Олексій Кучер, голова ХОДА

Зараз вони проведуть 15 перших тестувань, з них 10 негативних вони направляють і 5 позитивних, якщо будуть, вони теж направлять. Якщо ці дані на 100% співпадають, то таке тестування визнається як належне, і тоді вже нам надають дозвіл самостійно визначати хвора людина на коронавірус чи не хвора.

Директор обласної дитячої інфекційної лікарні показує швидкі тести.

Дмитро Кухар, директор обласної дитячої інфекційної лікарні

Швидкий тест – це тест, який робиться 10-15 хвилин в залежності від того, що він визначає. Або антиген, антитіло.

Кухар додає: ці тести лікар може робити вдома у пацієнта, або ж у медзакладі.

Дмитро Кухар, директор обласної дитячої інфекційної лікарні

Для цього береться, в залежності від тестів, або мазочок з носоглотки, або цільна кров, або сиворотка, або плазма.

В інфекційній лікарні додають: ПЛР-тести зберігаються у медзакладі при температурі -20 і нижче.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

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