В Одесской области - вспышка сибирской язвы

В Саратском районе Одесской области пять человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва".

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на районный совет.

Отмечается, что в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Местное издание "Облвести", ссылаясь на источники в больнице, пишет, что у людей диагностирована кожная форма заболевания, их состояние оценивается как стабильное.

В то же время издание "048" сообщает, что в Управлении здравоохранения Одесской облгосадминистрации заявляют о том, что информация о сразу нескольких случаях заболевания сибирской язвой в селе Меняйловка Саратского района пока не подтверждена лабораторно.

По данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, на которые сслыается "Думская", причиной вспышки сибирской язвы в Саратском районе Одесской области, скорее всего, стал забой больной коровы.

По словам заместителя начальника департамента Оксаны Рокунец-Сорочан, для установления окончательного диагноза собранные материалы направлены на ПЦР-анализ в Киев.

Отмечается, что в эпизоотическом очаге остатки мяса и других материалов, контактирующих с больной скотиной, ликвидированы.

"Специалисты обошли каждый дом в селе, где держат скот. Осуществляется контроль за состоянием животных, а также профилактический медосмотр жителей Меняйловки и ближайших населенных пунктов", – отметили в департаменте.

Вопрос о введении карантина и других дополнительных мерах будет решен после подтверждения диагноза.

Отмечается, что сибирская язва регистрировалась в регионе 11 лет назад. Тогда ее разносчиками были животные.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь для сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также для человека.

Агентство Телевидения Новости