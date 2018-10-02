В Одесской области - вспышка сибирской язвы
В Саратском районе Одесской области пять человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва".
Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на районный совет.
Отмечается, что в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Местное издание "Облвести", ссылаясь на источники в больнице, пишет, что у людей диагностирована кожная форма заболевания, их состояние оценивается как стабильное.
В то же время издание "048" сообщает, что в Управлении здравоохранения Одесской облгосадминистрации заявляют о том, что информация о сразу нескольких случаях заболевания сибирской язвой в селе Меняйловка Саратского района пока не подтверждена лабораторно.
По данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, на которые сслыается "Думская", причиной вспышки сибирской язвы в Саратском районе Одесской области, скорее всего, стал забой больной коровы.
По словам заместителя начальника департамента Оксаны Рокунец-Сорочан, для установления окончательного диагноза собранные материалы направлены на ПЦР-анализ в Киев.
Отмечается, что в эпизоотическом очаге остатки мяса и других материалов, контактирующих с больной скотиной, ликвидированы.
"Специалисты обошли каждый дом в селе, где держат скот. Осуществляется контроль за состоянием животных, а также профилактический медосмотр жителей Меняйловки и ближайших населенных пунктов", – отметили в департаменте.
Вопрос о введении карантина и других дополнительных мерах будет решен после подтверждения диагноза.
Отмечается, что сибирская язва регистрировалась в регионе 11 лет назад. Тогда ее разносчиками были животные.
Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь для сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также для человека.