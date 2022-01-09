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В одной из областей Украины ухудшаются COVID-показатели — Минздрав
В Херсонской области ухудшаются COVID-показатели. Динамика уровня госпитализаций не соответствует показателям «желтой» зоны.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В течение трех последних дней по всей Украине отмечается улучшение показателей охвата тестирования.
В то же время в Днепропетровской и Херсонской областях упал уровень заболеваемости.
Впрочем, показатели уровня госпитализаций в Херсонской области перевели ее в «оранжевую» зону карантина.
По состоянию на 9 января все области Украины находятся в «желтой» зоне.
Источник: РБК-Украина
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