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В одной из областей Украины ухудшаются COVID-показатели — Минздрав

В одной из областей Украины ухудшаются COVID-показатели — Минздрав

В Херсонской области ухудшаются COVID-показатели. Динамика уровня госпитализаций не соответствует показателям «желтой» зоны.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В течение трех последних дней по всей Украине отмечается улучшение показателей охвата тестирования.

В то же время в Днепропетровской и Херсонской областях упал уровень заболеваемости.

Впрочем, показатели уровня госпитализаций в Херсонской области перевели ее в «оранжевую» зону карантина.

По состоянию на 9 января все области Украины находятся в «желтой» зоне.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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