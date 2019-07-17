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В одном из водохранилищ нашли гепатит А

В одном из водохранилищ нашли гепатит А

Специалисты рассказали, что в воде Бритайського водохранилища в пределах акватории общественного пляжа Лозовской ОТГ обнаружен антиген вируса гепатита А.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра. 

Так, наличие антигена  свидетельствует о том, что в водоеме есть возбудитель этого опасного заболевания. Кроме этого, в воде реки Мерла на территории рекреационной зоны в пгт Краснокутск обнаружены РНК энтеровирусов.

В лабцентре не рекомендуют купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний. С полным списком пляжей, которые контролируются санврачами можно ознакомиться здесь.

 

Агентство Телевидения Новости

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