В “первую волну” в Харьковской области от COVID-19 вакцинируют до 15 тысяч человек

Об этом сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук.

Первыми вакцинируют медработников опорных больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, сотрудников полиции и военнослужащих, несущих службу в зоне ООС.

“Сформированы мобильные бригады, план проведения этих мероприятий разработан, ожидаем только поставки вакцины в Харьковскую область”, – отметил Бондарчук.

По его информации, бригады, которые займутся вакцинацией, есть в каждом районе области, а также на базе областных больниц и учреждений здравоохранения города Харькова.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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