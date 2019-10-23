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В пищеварительном тракте человека найден спиртовой завод

В пищеварительном тракте человека найден спиртовой завод

Эта история началась в 2011 году, когда 38-летний американец повредил руку. По назначению врачей он употребил антибиотики, прошел полный курс лечения и рука выздоровела. Но настоящие приключения были впереди.

Окончив лечение, человек заметил изменения в своем состоянии — появились провалы в памяти, подавленность, вспышки агрессии. Психиатр назначил ему антидепрессанты.

Через некоторое время американца поймали за вождением в нетрезвом виде, хотя он не употреблял алкоголь. Кроме того, мужчина несколько раз попадал в больницу, так как из-за опьянения едва стоял на ногах. Никто из врачей не верил, что пациент не пил спиртное.

Спустя некоторое время врачи из Ричмондского университета выяснили причину необычного состояния пациента. В его кале нашли дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Эти дрожжи вырабатывают этанол. Иными словами, американец, сам того не подозревая, постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина смог вылечить заболевание, пройдя противогрибковую терапию и курс пробиотиков.

Источник: popmech.ru

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