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В Польше скандал из-за незаконных прививок знаменитостей от COVID

В Польше скандал из-за незаконных прививок знаменитостей от COVID

Вакцинация медперсонала в Польше

Некоторые польские политики и представители шоу-бизнеса без очереди прошли вакцинацию от коронавируса.

В Польше некоторые знаменитости, имена которых не уточняются, незаконно привились от коронавируса. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, передает РИА Новости.

Отмечается, что в первую очередь вакцинируют польских медиков, а уже после них начнут прививать остальные группы населения.

«Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации», − указал Мюллер.

По его словам, отдельные лица были незаконно зарегистрированы на прививку под видом «немедицинского персонала, работающего в госпитале».

Пресс-секретарь польского правительства уточнил, что нарушения зафиксированы в медицинском центре Варшавского университета и проверка в учреждении продолжается.

Медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).

По данным агентства EADaily, среди привитых знаменитостей − 45-летняя актриса Мария Северин, 63-летний певец Михал Байор и 65-летний тележурналист Эдвард Мижшак.

Также в польских СМИ появились сообщения, что и на региональном уровне политики из правящей партии Закон и справедливость проходят вакцинацию без очереди.

В медицинском центре Варшавского университета заявили, что привили 18 знаменитостей, которые будут выступать послами в кампании по вакцинации.

Напомним, 27 декабря в Польше началась вакцинация против COVID-19.

Согласно утвержденной программе, в первую очередь прививаются работники здравоохранения, а затем пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители «группы риска» .

Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.

Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: вакцина

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