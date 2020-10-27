Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:17
Просмотров: 102

В РФ вводят всеобщий масочный режим из-за COVID-19

В РФ вводят всеобщий масочный режим из-за COVID-19

В России вводят всеобщий масочный режим. Такое решение принял Роспотребнадзор для снижения рисков COVID-19 в стране.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания людей (пространство, где могут сразу находиться более 50 человек), общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство также обязало российские регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения.

Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с COVID-19 вступит в силу со среды, 28 октября.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26 269 летальных исходов, а выздоровели 1 146 096 пациентов.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не намерено закупать или получать российские вакцины от коронавируса. Сейчас никаких переговоров по этому поводу не ведется.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 