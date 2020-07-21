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В РФ заявляют о создании вакцины от COVID-19

В РФ заявляют о создании вакцины от COVID-19

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от COVID-19, разрабатываемой российскими военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщается со ссылкой на первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что массовое производство вакцины планируется начать в августе.

Минобороны участвует в разработке вакцины от COVID-19 вместе с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Военнослужащих привлекли к клиническим испытаниям вакцины. Первую группу добровольцев выписали из стационара 15 июля, вторую — 20 июля.

Как сообщали ранее СМИ, лекарства от коронавируса в России испытывают, нарушая этические нормы, а также, вероятно, и существующие законы: к исследованиям привлекают тех, кто зависит от своего руководства; препараты испытывают на людях без официального разрешения; ученые бесконтрольно испытывают препараты на себе.

Накануне источники агентства Bloomberg сообщили, что к экспериментальной вакцине от центра Гамалеи с апреля имели доступ сотни человек из политической и бизнес-элиты России. Минздрав ответил, что вакцина тестировалась лишь на добровольцах, официально включенных в испытания.

Агентство Телевидения Новости

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