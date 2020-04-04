Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 128

В середине апреля в Украине может быть пик коронавируса

В середине апреля в Украине может быть пик коронавируса

Без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Как отметил Ляшко, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.

"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что за последние минувшие сутки в Украине подтверждено 154 новых случаев коронавируса, в том числе у десяти у детей, при этом госпитализированы 92 человека.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Количество подозрений на коронавирус в Харькове увеличивается
Сегодня 13:29    180
Украинцы, находящиеся в Турции, смогут вернуться домой паромом
Сегодня 11:02    107
В Украине зафиксировано 1096 случаев COVID-19
Сегодня 10:26    159
В Украине начали производить ПЦР-тесты на коронавирус
Сегодня 10:02    124
В Украине - 1072 заболевших COVID-19, умерли 27 человек
03.04.2020 22:30    109
Венгрия изменила правила транзита для украинцев, которые возвращаются домой
03.04.2020 16:06    246
В Турции из-за пандемии перенесли начало туристического сезона
03.04.2020 15:00    311
Кабмин усилил ограничения во время карантина (документ)
03.04.2020 14:41    620
В Киеве от коронавируса умерли две женщины
03.04.2020 14:24    436
Легендарный футболист мадридского "Реала" умер от коронавируса
03.04.2020 13:44    635
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 