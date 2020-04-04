В середине апреля в Украине может быть пик коронавируса

Без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Как отметил Ляшко, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.

"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что за последние минувшие сутки в Украине подтверждено 154 новых случаев коронавируса, в том числе у десяти у детей, при этом госпитализированы 92 человека.

Агентство Телевидения Новости