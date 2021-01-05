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В «Слуге народа» пока не определились с введением локдауна – СМИ

В «Слуге народа» пока не определились с введением локдауна – СМИ

В чате президентской фракции “Слуга народа” ведется бурная дискуссия насчет введения локдауна в Украине с 8 января.

Об этом сообщают источники “Страны”.

“Есть даже сформированное письмо премьер-министру от депутатов, его сейчас подписывают, чтобы хотя бы перенести локдаун, и не начинать его с восьмого января. Во фракции разные настроения, так как логика Кабмина вообще непонятна. Почему с 8 января можно будет купить швабру, а лампочку нет. Это какой-то абсурд. Депутаты не могут это объяснить людям на округах. Все ждут объяснений от Кабмина, но пока их нет”, – заявил источник.

Напомним, что Американская торговая палата в Украине 4 января опубликовала информацию, что на период локдауна, с 8 по 24 января, супермаркетам запретят продажу ряда повседневных товаров. Среди них – бытовая химия, одежда и пресса.

Источник: golos.ua

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