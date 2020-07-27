В США рассчитали стоимость вакцины от COVID-19

Вакцину против коронавируса в США обещают по 39 долларов

В рамках договора Вашингтона о поставках 100 млн доз вакцины против коронавируса власти страны вывели стоимость одной дозы.

Правительство США установило цену одной прививки от коронавируса на уровне 19,5 доллара, однако получить необходимо две дозы. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило агентство Reuters.

Стоимость препарата определили из контракта Штатов с германской компанией BioNTtech и американской Pfizer о поставках 100 млн доз вакцины BNT162 от коронавируса на $1,95 млрд. Это первая сделка США о поставке вакцины, в которой указана цена за единицу продукции, указано в сообщении.

«Средняя цена вакцины против гриппа составляет около 40 долларов. <...> Это (цена на вакцину от COVID-19) хорошо в сравнении. Это хорошо в пределах разумного», — заявил учредитель некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах Питер Питтс.

Отмечается, что плату за препарат будут взымать только в том случае, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что власти рассматривают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной.

Источник: Новости Ю

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