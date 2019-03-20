В Сумах от осложнений кори умерла роженица

Утром 20 марта в Сумском областном родильном доме умерла 24-летняя роженица.

Причиной смерти женщины стала тяжелая форма кори, усложненная пневмонией.

Об этом пишет UA:Сумы со ссылкой на главного инфекциониста области Ирину Троцкую.

У новорожденного проявлений кори пока что нет, его состояние стабильное.

Ребенок находится в областной детской больнице.

Женщина родила младенца на минувших выходных.

Как сообщают местные СМИ, женщину привезли рожать в областной перинатальный центр из Бурынского района.

Принимать роды у больной корью в районе не решились, в Сумах тоже с таким случаем столкнулись впервые.

Роженице сделали кесарево сечение – у нее родился мальчик.

До 5 апреля в Сумах временно приостановили госпитализацию рожениц в областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что корью в Украине с начала 2019 года заболели почти 31 тысяча человек, из которых 12 – скончались.

Агентство Телевидения Новости