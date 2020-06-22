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В ВОЗ назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19

В ВОЗ назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19

Речь идет о дексаметазоне, который ВОЗ пока не может рекомендовать для широкого применения

Всемирная организация здравоохранения следит за исследованиями лекарств, которые могут помочь инфицированным COVID-19 легче переносить болезнь.

Отдельные исследования показали даже снижение смертности от инфекции, если принимать этот препарат, заявил координатор направления инфекционных заболеваний европейского регионального бюро ВОЗ Масуд Дара в комментарии телеканалу "Украина-24".

В частности речь идет о дексаметазоне, который ВОЗ пока не может рекомендовать для широкого применения, поскольку нужно как минимум определить дозировку.

"Было большое рандомное исследование, в котором приняли участие более 7000 пациентов. Одни из них принимали дексаметазон, других лечили без него. Лекарства уменьшили смертность пациентов, которые нуждались в кислороде и непрерывной искусственной вентиляции легких, на 35%, и на 20% — пациентов, которым был необходим кислород. Это хорошие новости", — рассказал специалист ВОЗ.

Он добавил, что дексаметазон относят к кортикостероидам и сейчас препарат является самым сильным в этой группе. В частности лекарства имеют противовоспалительные свойства и угнетающее действие.

"Как и любые другие лекарства, он имеет побочные свойства: головокружение, изменение настроения, головная боль. Однако в некоторых случаях они могут быть и более тяжелыми, например, спровоцировать снижение сахара в крови... Поэтому очень важно знать клиническую картину больного пациента перед тем, как назначать ему дексаметазон", — отметил Масуд Дара.

По его словам, ВОЗ сейчас проводит большой метаанализ. И вопрос, рекомендовать ли эти медикаменты и в каких дозах, еще будет обсуждаться.

Ранее ВОЗ объявила, что она отказывается от препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19, поскольку это лекарство оказалось неэффективными.

Как сообщалось, украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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