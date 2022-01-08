В ВОЗ назвали причины быстрого распространения COVID-штамма «Омикрон»

Технический руководитель Всемирной организации здоровья Мария Ван Керхове назвала три причины быстрого распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон» по всему миру, информирует Medicalxpress.

Керхово отметила, что на прошлой неделе в мире зафиксировали около 9,5 миллионов новых случаев инфицирования COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество заражений выросло на 71%.

Во-первых, мутации позволяют вирусу легче прикрепляться к клеткам человека.

“Во-вторых, мы наблюдаем эффект иммунного бегства: новый вариант легче избегает иммунного ответа. Это значит, что люди могут инфицироваться, несмотря на вакцинацию или уже переболевшие коронавирусом», — отметила представительница ВОЗ.

По словам Керхово, ученые наблюдают репликацию «Омирона» в верхних дыхательных путях, в то время как другие штаммы коронавируса — в нижних дыхательных путях.

Стремительное распространение вируса, по мнению Керхове, обусловлено также тем, что люди не соблюдают физическое дистанцирование, особенно зимой.

«Нам нужно беспокоиться о том, чтобы уменьшить влияние вируса», – добавила она.

Источник: Зеркало Недели

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