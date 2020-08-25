В ВОЗ сказали, сколько времени может уйти на преодоление пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может длиться меньше, чем эпидемия гриппа «испанки» 1918-1920 годов.

Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает Громадське.

Гебреисус отметил, что «испанка» продолжалась в мире два года (с февраля 1918 года по апрель 1920-го). То есть на прекращение этой пандемии у человечества ушло два года.

«А в нашей ситуации, когда мы имеем больше технологий и, конечно же, недостаток в виде глобализации, близости, но преимущество в виде лучших технологий, — мы надеемся, что завершим пандемии менее чем за два года», — отметил глава ВОЗ.

Ранее во время выступления Гебреисус заметил, что некоторые страны мира, которые ранее заявляли о приостановлении коронавируса, наблюдают рост случаев заражения.

«Вакцина будет важным средством, и мы надеемся ее мать как можно быстрее. Но гарантий того, что так произойдет, не существует. И даже если вакцина будет, само по себе это пандемии не остановит», — отметил он.

Напомним: по состоянию на 22 августа во мире зафиксировано 23 071 261 случай заболевания COVID-19, в частности летальных 801 546, выздоровели 15 674 536 человек.

Источник: Новости Ю

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