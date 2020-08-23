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В ВСУ за сутки зафиксировали почти полсотни новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксировали почти полсотни новых случаев заболевания COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 579 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19… Всего за время пандемии выздоровели - 887 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 901 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 239 человек", – сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

Так, из 48 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащего. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек: Киевская область - 9 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Львовская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 3 работника ВС Украины, Черниговская область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 военнослужащий и Тернопольская - 1 военнослужащий).

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – добавили медики.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1987 заболевших за сутки Covid-19, при этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли.

 

Агентство Телевидения Новости

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