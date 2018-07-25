В учебных заведениях Харьковской области нашли кишечную палочку

Исследования проводились полгода в 330 детских учебных заведениях области, из них в 186 выявлены отклонения от требований.

Как рассказали в Харьковском областном лабораторном центре, показатели качества и безопасности питьевой воды в 31 заведении в 16 районах области не отвечают требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Это учебные заведения: Волчанского, Шевченковского, Великобурлукского, Нововодолажского, Балаклейского, Барвенковского, Боровского, Кегичевского, Лозовского, Чугуевского, Дергачевского, Изюмского, Зачепиловского, Сахновщинского, Близнюковского и Харьковского районов.

По результатам исследований смывов на пищеблоках в 97 учреждениях 16 районов области обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенических требований в учреждениях. В том числе нарушение режима мытья кухонного инвентаря и столовой посуды, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, что может привести к возникновению вспышек кишечных инфекций. Это Волчанский, Первомайский, Великобурлукский, Боровской, Змиевской, Чугуевский, Барвенковский, Красноградский, Зачепиловский, Кегичевский, Краснокутский, Нововодолажский, Балаклейский, Дергачевский, Золочевский, Сахновщинский районы области. А также в трех городах – Люботин, Первомайский и Харьков.

По результатам исследований готовых блюд в 14 учреждениях 4 районов области – Змиевской, Волчанский, Зачепиловский, Чугуевский и в Харькове обнаружено бактериальное загрязнение, что может быть причиной возникновения вспышек кишечных инфекций.

По результатам выборочного обследования детей в 17 детских дошкольных учреждениях и в 37 школах 6 районов области – Изюмский, Волчанский, Барвенковский, Боровской, Балаклейский, Краснокутский районы, также город Изюм и Люботин – выявлено 200 случаев энтеробиоза (паразитарное заболевание с контактно-бытовым механизмом передачи инфекции).

Не обеспечены нормативные уровни освещенности в помещениях 14 учреждений 5 районов области – Харьковский, Балаклейский, Дергачевский, Зачепиловский, Купянский, Купянск и Харьков, а также параметры микроклимата в 4 заведениях 2 районов области – Волчанский и Краснокутский.

Наблюдается отрицательная динамика по удельному весу заведений, где в смывах на пищеблоках обнаружены бактерии группы кишечной палочки (с 23,9% за 6 месяцев 2017 года до 29,4% в текущем году) и установлено бактериальное загрязнение готовых блюд (с 4,0 % до 4,2%).

Информация о результатах мониторинговых посещений направлена ​​руководителям и владельцам заведений, а также предоставлена ​​в органы власти и органы местного самоуправления административных территорий.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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