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В Украине 3 776 новых случаев коронавируса

В Украине 3 776 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 3 776 новых случаев коронавируса. При этом 2430 человек были госпитализированы. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заразившихся 115 детей и 172 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях. Выздоровели за вчера 14 250 человек, 145 - скончались.

Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 миллион 200 тысяч 883 случая человек, выздоровели - 980 085, летальных исходов - 22 202. Активными больными остаются 220 798 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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