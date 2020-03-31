Здоровье
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31.03.2020 22:15
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В Украине 645 заразившихся коронавирусом, 17 человек скончались

В Украине 645 заразившихся коронавирусом, 17 человек скончались

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

17 инфицированных скончались, 10 - выздоровели.

Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Коронавірус_інфо.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро число инфицированных коронавирусом в стране составляло 549. Сообщалось о 13 летальных случаях и 8 выздоровевших.

 

Агентство Телевидения Новости

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