В Украине — более 17 тысяч заболевших СOVID-19 за сутки: статистика по регионам
В Украине за сутки зафиксировали 17 448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 473, медработников – 142)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 172 заболевших коронавирусом, выздоровели 11 963 человека, летальных случаев – 152.
Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах:
г. Киев – 2126;
Винницкая область – 292;
Волынская область – 336;
Днепропетровская область – 1077;
Донецкая область – 925;
Житомирская область – 720;
Закарпатская область – 275;
Запорожская область – 753;
Ивано-Франковская область – 328;
Киевская область – 574;
Кировоградская область – 321;
Луганская область – 263;
Львовская область – 635;
Николаевская область – 945;
Одесская область – 953;
Полтавская область – 541;
Ровенская область – 333;
Сумская область – 996;
Тернопольская область – 394;
Харьковская область – 1398;
Херсонская область – 867;
Хмельницкая область – 861;
Черкасская область – 823;
Черновицкая область – 247;
Черниговская область – 475.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 19 февраля, зафиксировано 31 125 случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 720 771 случаев коронавируса, выздоровели 3 938 459 заболевших, умерли – 104 518.
Кроем того, за сутки в Украине были вакцинированы против COVID-19 29 528 человек. Первую дозу получили 8 326 человек, вторую — 13 041 человек, дополнительную дозу — 93 человека, бустерную дозу — 8 068 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 15 675 594 человека, из них первую дозу получили 15 675 592 человека, две дозы – 15 114 034 человека, дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности в стране проведено 31 480 206 прививок от COVID-19.