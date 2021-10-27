В Украине более 22,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них COVID обнаружили у 1 532 детей и у 399 медработников. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, за прошедшие сутки: госпитализировали 5 925 человек; умерли от коронавируса 692; выздоровели - 11 593 человек.

В частности, проведено тестирований в сутки - 147 563 (методом ПЦР - 72 231, методом ИФА - 20 345, исследований экспресс-тестами - 54 987);

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).

В общем, за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 825 733 человек; выздоровели - 2 401 705 человек; умерли от болезни - 65 628.

Агентство Телевидения Новости