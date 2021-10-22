В Украине - более 23,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки, умерли более шестисот заболевших
В Украине за сутки зафиксировали 23 785 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 800, медработников - 391)", – сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки были госпитализированы – 5 141 человек; летальных случаев - 614; выздоровели – 8 530 человек.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 заболевших коронавирусом, выздоровели – 2 361 365 человек, летальных случаев - 63 003.
По данным МОЗ, за сутки 269 666 человек в Украине были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы – 85 559 человек.
С начала прививочной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в Украине провели 15 386 831 прививку от коронавируса.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1647), а также в Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в Киеве (1323).
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1323 случая;
Винницкая область - 558 случаев;
Волынская область - 528 случаев;
Днепропетровская область - 1641 случай;
Донецкая область - 1178 случаев;
Житомирская область - 1144 случая;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 1391 случай;
Ивано-Франковская область - 599 случаев;
Киевская область - 811 случаев;
Кировоградская область - 168 случаев;
Луганская область - 603 случая;
Львовская область - 1647 случаев;
Николаевская область - 433 случая;
Одесская область - 1484 случая;
Полтавская область - 1020 случаев;
Ровенская область - 865 случаев;
Сумская область - 1305 случаев;
Тернопольская область - 696 случаев;
Харьковская область - 1306 случаев;
Херсонская область - 1248 случаев;
Хмельницкая область - 1294 случая;
Черкасская область - 671 случай;
Черновицкая область - 601 случай;
Черниговская область - 1033 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, как сообщалось днем ранее, 21 октября в Украине зафиксировали 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19.