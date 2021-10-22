В Украине - более 23,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки, умерли более шестисот заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 23 785 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 800, медработников - 391)", – сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки были госпитализированы – 5 141 человек; летальных случаев - 614; выздоровели – 8 530 человек.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 заболевших коронавирусом, выздоровели – 2 361 365 человек, летальных случаев - 63 003.

По данным МОЗ, за сутки 269 666 человек в Украине были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы – 85 559 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в Украине провели 15 386 831 прививку от коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1647), а также в Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в Киеве (1323).

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1323 случая;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 528 случаев;

Днепропетровская область - 1641 случай;

Донецкая область - 1178 случаев;

Житомирская область - 1144 случая;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 1391 случай;

Ивано-Франковская область - 599 случаев;

Киевская область - 811 случаев;

Кировоградская область - 168 случаев;

Луганская область - 603 случая;

Львовская область - 1647 случаев;

Николаевская область - 433 случая;

Одесская область - 1484 случая;

Полтавская область - 1020 случаев;

Ровенская область - 865 случаев;

Сумская область - 1305 случаев;

Тернопольская область - 696 случаев;

Харьковская область - 1306 случаев;

Херсонская область - 1248 случаев;

Хмельницкая область - 1294 случая;

Черкасская область - 671 случай;

Черновицкая область - 601 случай;

Черниговская область - 1033 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, как сообщалось днем ранее, 21 октября в Украине зафиксировали 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости