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В Украине больные коронавирусом стали легче переносить болезнь

В Украине больные коронавирусом стали легче переносить болезнь

В Украине в последние дни заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Также стало уменьшаться количество людей, которым необходима госпитализация. Об этом свидетельствует статистика первичных данных ЦОС Министерства здравоохранения.

Доктор физико-математических наук Анатолий Загородний рассказал, что с начала июня существенно возросла доля людей, у которых не было никаких симптомов во время обращения. Таких украинцев 60%.

По словам эксперта, у украинцев в последнее время наблюдается легкое течение болезни.

"Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшения количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими", – сказал Загородний "Обозревателю".

По состоянию на утро 1 июля в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились еще 664 человека. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 433 человека, что почти в 5 раз больше, чем вчера. Всего с начала эпидемии заразились 44 998 человек.

Источник: www.rbc.ua/

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