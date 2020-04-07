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В Украине COVID-19 заболели 172 медика

В Украине COVID-19 заболели 172 медика

Заражение коронавирусом в Украине выявили у 172 медиков. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире 1+1.

"Сейчас у 172 медиков установлен диагноз "коронавирусная инфекция", который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам - встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ они не думают о коронавирусной болезни.

Он также отметил, что на данный момент средств защиты для медиков в больницах хватает.

Также, по его словам, ни на день не останавливаются поставки и закупки средств индивидуальной защиты для того, чтобы обеспечить всех.

Так, по состоянию на сегодня на Кировоградщине COVID-19 подтвержден уже у 21 медика. 

Всего в Украине COVID-19 за сутки выявили у 32 медиков.

 

Агентство Телевидения Новости

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