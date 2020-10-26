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В Украине действуют обновленные зоны карантина: Харьков остался в "красной зоне"

В Украине действуют обновленные зоны карантина: Харьков остался в красной зоне

В Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красную" зону вошли 11 областных центров. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

"Красная" зона

В эту зону вошли: Харьков, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). Школы и университеты могут работать в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В этих трех областях и еще в Киевской, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая" зона

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры;

Также запрещается прием новых изменений в детские лагеря; массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона

В эту зону вошли: Бровары, Кропивницкий.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона

В эту зону входят 27 населенных пунктов. Обязательное наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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