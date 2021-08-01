В Украине две области превысили порог по госпитализациям COVID-пациентов

В Украине по состоянию на 1 августа все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина. Но в Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей выше нормы.

Об этом сообщает сегодня, 1 августа, Минздрав.

Так, на Закарпатье "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе на 31 июля он составляет 93,3% и подскочил по сравнению с предыдущим днем (82,1%).

А в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4% (днем ранее - 86,4%).

Как известно, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в трех регионах Украины наблюдается "угрожающая тенденция" по заболеваемости коронавирусом, но в целом по стране нет признаков вспышки. Об этом в интервью заявил главный санврач Игорь Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано 484 новых случая COVID-19. Прирост заболевших упал почти в два раза по сравнению со вчерашним показателем.

Агентство Телевидения Новости