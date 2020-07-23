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В Украине количество заболевших COVID-19 приближается к 62 тысячам

В Украине количество заболевших COVID-19 приближается к 62 тысячам

По состоянию на 23 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 856 человек. Кроме того, 828 человек выздоровели. Больше всего инфицированных выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии COVID-19 заразился 61 851 человек, из них 34 000 выздоровели и 1551 умерли. В частности, от вируса за вчера умерли 17 человек.

Отметим, что уже третий день в Украине растет число новых случаев. В понедельник было 651 новый зараженный, во вторник - 673, в среду - 829 и сегодня 856. Второй день антилидером по количеству новых зараженных является Киев.

 

Агентство Телевидения Новости

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