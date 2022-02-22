В Украине начнут использовать еще один медпрепарат для амбулаторного лечения COVID-19

В Украине начнут использовать еще одно лекарство для амбулаторного лечения COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Препарат «Паксловид» допущен к экстренному медицинскому применению в Украине по результатам проведенной экспертизы», — говорится в сообщении на сайте ХОГА.

Ранее Минздрав подписал контракт с производителем препарата – компанией Pfizer – на поставку в Украину 300 тысяч курсов «Паксловида». Сейчас согласовывается график его снабжения.

Как отмечается, препарат «Паксловид» предназначен для использования, в первую очередь, для пациентов с группами риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой или средней степени тяжести к тяжелой и избежать госпитализации.

Агентство Телевидения Новости