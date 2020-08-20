В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 242 новых случая
В Харьковской области по состоянию на 20 августа зарегистрировано 6849 случаев заболевания коронавирусом - за сутки данный диагноз подтвердился еще у 242 человек.
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
В Украине за сутки добавилось 2134 новых заболевших - это новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом.
Всего в Украине на 20 августа (по состоянию на 9:00) зарегистрировано 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 - летальные, 50441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2134 новых случая. Всего проведено 1356698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 3405 случаев;
Волынская область - 4929 случаев;
Днепропетровская область - 1873 случая;
Донецкая область - 1156 случаев;
Житомирская область - 2597 случаев;
Закарпатская область - 6662 случая;
Запорожская область - 1213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
г. Киев - 11172 случаи;
Киевская область - 4727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ровенская область - 8091 случай;
Сумская область - 1078 случаев;
Тернопольская область - 4116 случаев;
Харьковская область - 6849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1768 случаев;
Черновицкая область - 8297 случаев;
Черкасская область - 1200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.