В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 242 новых случая

В Харьковской области по состоянию на 20 августа зарегистрировано 6849 случаев заболевания коронавирусом - за сутки данный диагноз подтвердился еще у 242 человек.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

В Украине за сутки добавилось 2134 новых заболевших - это новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Всего в Украине на 20 августа (по состоянию на 9:00) зарегистрировано 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 - летальные, 50441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2134 новых случая. Всего проведено 1356698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

г. Киев - 11172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости