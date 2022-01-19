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В Украине расширилась «оранжевая» зона карантина

В Украине расширилась «оранжевая» зона карантина

В Украине по состоянию на 19 января в оранжевой зоне карантина находятся пять регионов. Помимо Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областей, туда добавилась Львовская область.

Об этом сообщает Минздрав.

Самая тяжелая ситуация в Ивано-Франковской области. Там зафиксировано три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций).

В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях критический показатель новых случаев заболевания.

А во Львовской области выросла динамика госпитализаций.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 12 815 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 2 401 заболевших коронавирусом, летальных исходов — 163, выздоровели 5 413 человек.

Источник: Коррреспондент

Агентство Телевидения Новости

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