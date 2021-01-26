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В Украине разрешили иностранные вакцины против COVID-19: Рада приняла закон

В Украине разрешили иностранные вакцины против COVID-19: Рада приняла закон

Верховная рада приняла законопроект, который позволяет использовать иностранные вакцины против COVID-19. "За" проголосовали 276 депутатов. До сих пор украинское законодательство не позволяло этого делать.

Источник: 24 канал

Речь идет о законопроекте №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

Что позволяет закон

Его авторами являются 9 народных депутатов из фракции "Слуга народа", среди которых и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Основной целью закона является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства",
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Важно! Закон предоставляет правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.

Кроме этого, в парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса.

Какие вакцины будет регистрировать Украина:

  • Pfizer и BioNTech,
  • Sinovac Biotech,
  • Moderna,
  • Sinopharm,
  • AstraZeneca.

Кратко о предстоящей вакцинации против COVID-19

  • Сейчас Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет договор.

 

  • Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.
  • По данным Минздрава, в аптеках страны вакцина против COVID-19 появится уже летом 2021 года. Так, люди, которые не являются в приоритетных группах, смогут сделать прививки за собственные деньги.

Вакцинація

Источник: healthy.24tv.ua

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