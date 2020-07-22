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В Украине собираются продлить карантин

В Украине собираются продлить карантин

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о продлении карантина в Украине до конца августа. Минздрав разработал постановление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина.

"У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине", - сказал он.

Агентство Телевидения Новости

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